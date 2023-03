Vanmiddag kans op zware regen en bewolking in Mesen

Borelle brengt opnieuw massa volk op de been om winter uit te drijven: “Hopelijk barst dit niet uit zijn voegen”

Hoewel ze al lang in de Westhoek wonen, was het voor Jan Reynaert (64) en zijn vrouw Mieke Delanghe (65) wachten op hun pensioen om een eerste keer mee te stappen met Borelle. De twee werkten immers heel hun leven in de horeca en konden zich nooit vrijmaken. Samen met honderden andere stappers kwamen ze de winter vaarwel zeggen. “Dit is echt folklore die we in ere moeten houden.”