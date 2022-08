Vandalen spuiten verf op Nieuw-Zeeland-monument

IEPER Beeldend kunstenaar Marc Maes (86) overleden

In Ieper is beeldend kunstenaar Marc Maes (86) overleden. Op zijn zeventiende geraakte hij in de ban van kunst en het liet hem nooit meer los. Marc werkte tot aan zijn pensioen als leraar in basisschool De Mote. Hoewel hij altijd graag voor de klas heeft gestaan, was kunst zijn grootste passie.

13 augustus