Twee auto’s rijp voor de schroothoop na zware botsing in centrum van Mesen

Zonnebeke RESTOTIP: De Polygone: lekker tafelen midden in de natuur

Na zeven jaar lieten de uitbaters van Koffiehuis Mimi’s in de Boterstraat in Ieper hun zaak over en begonnen ze in brasserie-tearoom De Polygone in Zonnebeke aan een nieuwe uitdaging. Midden in de natuur en vlak bij het Polygonebos. Een pluspunt is de ruime parking en de ligging is voor fietsers ideaal voor een stop.

