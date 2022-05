Staatsecretaris Mahdi en minister Dalle trappen balletje tijdens Global Peace Games: “Een uniek uitwisselingsproject in tijden van oorlog en polarisering”

De deelnemers van de ‘Global Peace Games’ doen tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog niet alleen aan sport, maar volgen ook workshops rond vrede en conflict en brengen een bezoek aan de oorlogsmonumenten in de regio. Bijzonder aan het initiatief is dat de Belgische delegatie bestaat uit jonge nieuwkomers. De meesten van hen zijn afkomstig uit conflict- en oorlogsgebied. “De geschiedenis herhaalt zich. Dat zien we jammer genoeg opnieuw door de oorlog in Oekraïne”, aldus minister Benjamin Dalle. Samen met staatsecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi trok de minister vrijdag de voetbalschoenen aan om een balletje te trappen in Mesen. “Initiatieven zoals de Global Games zijn belangrijk. Ze zijn het bewijs dat haat kan worden omgezet in vriendschap en wederzijds respect. Als minister van Jeugd ben ik trots dat deze spelen hier plaatsvinden, net als de kerstbestanden tijdens WO I.”