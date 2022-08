Soep met balletjes in stadshuis

Gewezen federaal volksverte­gen­woor­di­ger Roger Bouteca (81) overleden, hij was vijftien jaar directeur van de Vlaamse school in Ko­men

In Kortrijk is gewezen federaal volksvertegenwoordiger Roger Bouteca overleden. Hij zetelde destijds in de Kamer voor het Vlaams Blok. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000 werd hij in Kortrijk verkozen als gemeenteraadslid. Vooraleer Roger Bouteca in de politiek stapte was hij directeur van de Vlaamse school in Komen, nu De Taalkoffer in de Kastelenlaan.

26 augustus