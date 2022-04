Sint-Niklaaskerk in Mesen wordt uitkijktoren: “Een extra troef voor fietsers en wandelaars die onze streek aandoen”

214 treden moet je beklimmen, maar eenmaal boven wacht op de 39 meter hoge Sint-Niklaaskerk in Mesen wacht je een fenomenaal panoramisch uitzicht over de streek. Het nieuwe uitkijkpunt op de kerk is nu officieel geopend. De Sint-Niklaaskerk was oorspronkelijk de kerk van de abdij van Mesen. Toen de abdij verdween in 1176 werd de abdijkerk de parochiekerk van Mesen, in de volksmond ‘de dikkop’ genoemd, door zijn opvallende koepelvormige top. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de kerk vernield en nadien heropgebouwd. Bij het ruimen van het puin werd de Romaanse crypte ontdekt, uniek is in Vlaanderen.

‘’t Koeputje’

De opening van het uitkijkpunt op de kerk van Mesen is het sluitstuk van de heraanleg van de volledige site rond de kerk. Eerder werden door Westtoer al het knuppelpad heraangelegd tussen de Ierse vredestoren en het NZ Battlefield Memorial en een stadswandelroute uitgewerkt. Later volgt nog een nieuwe picknickzone langs het vlonderpad en wordt de picknickbank aan ‘’t Koeputje’ vervangen. Op weg naar het uitkijkplatform ontdekt de bezoeker de vredesbeiaard in de toren, met zijn 58 klokken. In 2005 waren er al een 50-tal klokken opgenomen in de Vredesbeiaard, geschonken door verenigingen of landen wereldwijd. De beiaard speelt om het kwartier hymnen en volkse muziek uit landen die betrokken waren in de Eerste Wereldoorlog.

Volledig scherm Je krijgt een fenomenaal zicht op de top van de kerk. © Henk Deleu

In de kerk zelf kan halfweg de klim naar boven halt worden gehouden bij de tentoonstelling ‘Feniks: Mesen, kleinste stad, grootste geschiedenis’. Die expo belicht de geschiedenis van Mesen. Wie minder mobiel is of kampt met hoogtevrees kan op een scherm beneden in de kerk een blik werpen van het uitzicht dankzij twee camera’s die op het uitkijkplatform zijn geïnstalleerd.

Catastrofe

“Ik ben heel tevreden met het resultaat, hoewel het project met zijn 450.000 euro 200.000 euro meer kostte dan aanvankelijk werd geraamd. De oorzaak daarvan was houtrot die tijdens de werken werd ontdekt”, zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM). “Het is duidelijk dat de aannemer die in het verleden renovatiewerken uitvoerde, dat niet helemaal correct deed. We mogen van geluk spreken dat het werd ontdekt, want vroeg of laat zou hier een catastrofe zijn gebeurd.” Voor de renovatie moest de kleinste stad van het land diep in zijn beugel tasten, maar gelukkig wordt een deel betaald door de provincie en door Vlaanderen.

Volledig scherm Afgelopen vrijdag vond de officiële opening van de toren plaats. © Henk Deleu

Het nieuwe uitkijkpunt op de Sint-Niklaaskerk van Mesen is het zesde Horizon 2025-uitkijkpunt in de Westhoek. Eerder werden al de Belvedèretoren in Kemmel, de O.L.V.-kerk in Zonnebeke, de St.-Niklaastoren in Veurne, de Mouterijtoren in Reningelst en de Vredesmolen in Houthulst gerealiseerd. Tegen 2025 wil de provincie en Westtoer zo’n 25 gratis toegankelijke uitkijkpunten hebben.

Stopplaatsen

De ideale manier om de uitkijkpunten in de regio te verkennen is per fiets via het fietsnetwerk Westhoek. “De uitkijkpunten in onze provincie zijn een extra troef voor de fietsers en wandelaars in de regio, en herinneren ons eraan dat er zo veel prachtige dingen te ontdekken zijn in onze eigen streek. Het zijn ideale stopplaatsen om het landschap op een unieke manier te bewonderen en te ontdekken. Na de stadswandelroute en het knuppelpad is het uitkijkpunt een nieuwe impuls voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Mesen”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

