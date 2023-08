Zwaar ongeval met tractor en bestelwa­gen op N58: één gewonde

Maandagnamiddag is een zwaar ongeval gebeurd met een tractor en een bestelwagen waar verschillende personen in zaten. Dat gebeurde langs de N58 ter hoogte van Ploegsteert. Beide voertuigen kwamen zwaar in botsing met elkaar, gelukkig viel er slechts één gewonde.