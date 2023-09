Denk mee over cultuur in Ieper op het Cultuurfo­rum

Op het Cultuurforum wordt in kleine groepjes gediscussieerd over cultuur in Ieper. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld het Landjuweelfestival dat in 2025 naar Ieper komt of hoe we jongeren kunnen enthousiast maken voor cultuur. Mensen kunnen ook zelf onderwerpen aanreiken via www.ieper.be/cultuurforum. De avond wordt opgevrolijkt met een beetje comedy, een muzikale noot en een drankje. Er wordt een zoekertjes-wall voorzien voor wie mensen zoekt om samen te werken rond kunst en cultuur.