Benefiet moet Mats (6) aan aangepaste driewieler helpen: “Om het Mats en zijn gezin makkelij­ker maken, maar ook te helpen bij zijn ontwikke­ling”

Hondenschool D’Ardoy Dogs en de motards van MTC Free Bikers uit Dikkebus springen in de bres voor Mats Verhaest (6). De Ardooise jongen lijdt aan een zware vorm van autismespectrumstoornis (ASS). Om Mats en zijn gezin te ondersteunen en zijn ontwikkeling een duw in de rug te geven, organiseren beide verenigingen samen op zaterdag 2 september een benefiet in zaal De Ark in Ardooie. “We hopen de nodige centen bijeen te krijgen om een aangepaste driewieler op maat van Mats te kunnen kopen”, klinkt het bij de organisatoren.