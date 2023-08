Stijgende bezoekcij­fers In Flanders Fields Museum: “Maar aantal Britse scholen nog 20 procent lager dan in 2019”

Halfweg de zomer kan het In Flanders Fields Museum een eerste balans opmaken van het aantal bezoekers en die is positief. Voor het eerst sinds 2019 wordt de kaap van 20.000 bezoekers gehaald in een zomermaand. “De grote tijdelijke expo ‘For Evermore’, over de begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog, heeft zeker een positieve invloed op onze bezoekersaantallen”, zegt schepen Dimitry Soenen.