Nieuwe Heuvellandfietsroute doet Mesen, Heuvelland en Poperinge aan: “Fiets langs wijngaarden, historische sites en prachtige uitzichten”

In Mesen presenteerde Westtoer de nieuwe Heuvellandfietsroute. Deze nieuwe route van 52,4 km is veelzijdig, gevarieerd en brengt je op de meest onverwachte plekken.

De lancering van de Heuvellandfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de routes. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd.

Spanbroekmolenkrater

“De Heuvellandfietsroute brengt je op de meest verrassende plekken van Mesen, Heuvelland en een stukje Poperinge”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme. “Sommige hellingen zijn best pittig, maar weet dat boven telkens een prachtig uitzicht wacht. Je fietst tussen wijngaarden en groene stilteplekken, op heuvels en langs pittoreske dorpen, bruine cafés en bruisende ontmoetingsplekken. In het landschap springen de WO I - sites in het oog, zoals de loopgraven Bayernwald of de Spanbroekmolenkrater. Vanop de toren van de Sint-Niklaaskerk in Mesen geniet je van een fenomenaal zicht over het glooiende landschap, net als vanop de Mouttoren Sint-Joris in Reningelst. Onderweg geniet je van een streekbiertje in een volkscafé, een glaasje Heuvellandse wijn of hou je halt aan één van de vele leuke picknickplekjes.”

Ingekort

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan het toeristisch infopunt in Mesen, Toerisme Heuvelland en aan het Dorpsonthaalpunt in Loker. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord. De route kan ook worden ingekort tot lussen van 23 km en 33 km. Alle nieuwe en herwerkte routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroute‘ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. De fietsnetwerkkaarten met de suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer (shop.westtoer.be) en partners (diensten voor toerisme, bezoekerscentra, boekhandels, etc.). Via visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan er een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject worden gedownload.

Volledig scherm Je kan halt houden aan de Sint-Niklaaskerk in Mesen, waar je een prachtig zicht hebt op de streek. © ATELJE D_Jan D’Hondt

