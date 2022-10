Mesen doet forse besparingsronde om energiefactuur binnen de perken te houden: “Niet fijn, wel noodzakelijk”

Lauwe Amateurfo­to­graaf Johan Chiers (59) overleden: “Steeds in de schaduw, maar toch zo dienstbaar”

In het AZ Groeninge in Kortrijk is Johan Chiers (59) uit Lauwe overleden. Hij verloor de strijd tegen een slepende ziekte. Door de jaren heen maakte vrijgezel Johan zich heel verdienstelijk in het verenigingsleven in Lauwe.

