Lisa del Bo in de Sint-Niklaaskerk in Mesen: “Religie en spiritualiteit belangrijke rode draad”

Poperinge Bekend reisbureau Suffis uit Poperinge gooit de handdoek in de ring: “We verwitti­gen iedereen die bij ons een reis boekte”

“Wegens een beslissing van de ondernemingsrechtbank is het bedrijf Suffis in vereffening gegaan.” Wie de afgelopen dagen een telefoontje pleegde naar het reisbureau in Poperinge, kreeg steevast dezelfde zin te horen. Het bedrijf, dat beschikt over een vloot van zo’n 30 bussen, stopt ermee. Andere reisbureaus uit de regio springen in de bres om iedereen die een trip boekte in Poperinge alsnog op zijn bestemming te krijgen.

12 juli