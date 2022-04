Leer veilig surfen op het internet

MesenDe digitalisering kwam de laatste jaren in een stroomversnelling: voor alles is tegenwoordig bijna een laptop of internet nodig. Dit biedt heel wat voordelen, maar dit betekent ook dat cybercriminelen steeds vaker op de loer liggen om gegevens te stelen of om geld te ontfutselen. Volg op dinsdag 26 april de infosessie ‘Veilig Online’ in het Cultuurhuis in Mesen zodat je zelf geen slachtoffer wordt.