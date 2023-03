Laadpalen in Mesen: „Een nieuwe parking met oplaadmogelijkheden voor wagens en mobilhomes behoort tot de mogelijkheden”

In de kleinste stad van het land geeft burgemeester Sandy Evrard (MLM) het goede voorbeeld door een laadpunt aan zijn woning te installeren. “Mijn elektrische wagen is besteld, maar hem opladen zal dus zeker al lukken” aldus de burgervader. In de Kerkstraat in Mesen is voorlopig de enige publieke laadpaal te vinden. Die wordt beheerd door Allego. Je betaalt er 0,55 euro per kWh. Aan het CADO (Collectieve Autonome Dagopvang) in de Ketelstraat in Mesen staat ook een laadpaal, maar die dient hoofdzakelijk om de deelwagen van thuiszorgorganisatie i-Mens mee te laden. “Dit jaar zijn niet meteen nieuwe laadpalen gepland in Mesen, maar we denken er zeker over na om er in de toekomst nog te plaatsen”, aldus de burgemeester.