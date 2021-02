“Hij leek net op de goede weg.” Beruchte crimineel heeft geen verklaring voor aanranding van vrouwen in Kortrijks station

Ieper Corneel (23) bouwt Belfortto­ren na met 80.000 legoblok­jes: “Mijn manier om de stad op de kaart te zetten”

9 februari In de inkomhal van het Yper Museum is vanaf nu de legoversie van de Lakkenhallen te bewonderen. LEGO Master Corneel Clarys (23) bouwde in meer dan vier maanden en met zo’n 80.000 blokjes het historische gebouw na. Het project kadert in het Feniks2020-project, waarbij de wederopbouw na WO I in de kijker staat. “Dit is mijn bijdrage bij het op de kaart zetten van Ieper.”