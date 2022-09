Gewestweg tussen Heuvelland en Mesen nog steeds niet ongevallenvrij: “Extra maatregelen geen overbodige luxe”

“Mijn vriend, die in Brugge woont, was zondagavond bij mij toen plots zijn wagen die hier buiten stond geparkeerd, werd aangereden”, zegt Yorim Demuynck (28). Yorim woont in de Steenstraat in Mesen. Die straat maakt deel uit van de N314, de gewestweg die zowel over grondgebied Mesen en Heuvelland loopt. “Toen we naar buiten liepen, merkten we meteen dat de wagen felle schade had opgelopen. Van de aanrijders was er niet onmiddellijk een spoor, ze waren gewoon doorgereden.” Yorim zette nog de achtervolging in met zijn eigen wagen, maar dat bleek vergeefse moeite. De politie kende meer geluk, want toen Yorim en zijn vriend Glenn even later opnieuw thuiskwamen, blekken de daders in de kraag gegrepen, zodat de eigenaar niet zelf zal moeten opdraaien voor de kosten.