Vrijwil­li­gers pakken onderhoud jaagpad langs de IJzer in eigen handen: “Mooi, maar het groenbe­heer is taak van Agentschap Natuur en Bos”

Het jaagpad langs de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele is volledig overwoekerd. Deze week namen vrijwilligers zelf initiatief: met enkele maaimachines en haagscharen in de aanslag maakten ze de doorgang voor voetgangers weer mogelijk. “Nochtans is het duidelijk: het groenbeheer langs het pad is een taak van het Agentschap Natuur en Bos (ANB)”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme uit Poperinge.