Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Mesen vandaag

Michael krijgt vernield huis te zien na inferno in Wijtschate: “Heel misschien kunnen nog wat meubels gered worden, maar de rest…”

Nee, ze hebben niet goed geslapen, de bewoners van de huizenrij in Wijtschate die dinsdagmorgen zwaar getroffen werd toen na een ongeval een vrachtwagen vuur vatte. “Dat ons huis onbewoonbaar was, wisten we al. Maar het met je eigen ogen zien, is ronduit hallucinant”, zegt Michael Caulier (44). “Slopen en heropbouwen, dat lijkt op dit moment de meest logische piste. Al zijn er nog duizend-en-één vraagtekens.”