Drieling viert 75ste verjaardag met ontvangst in stadhuis

Gewezen landbouwer en oud-strij­der Michel twee dagen voor zijn 103de verjaardag overleden

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is eeuweling Michel Callewaert uit Passendale overleden, twee dagen voor hij 103 jaar zou worden. Hij was oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog. Michel was weduwnaar van Gabriëlle Malfait en is landbouwer geweest. Hij heeft een zoon.