Bouwplannen groot woonblok zorgen voor ongerustheid in kleinste stad van het land: “Mesen is gekend als rustig en vredig, we zouden het graag zou houden”

MesenDe mogelijke komst van een bijna 18 meter hoog woonblok in een doodlopend straatje in Mesen doet bij veel omwonenden vragen rijzen. De buurtbewoners vrezen voor hun rust en laat het nu net dat zijn waarvoor ze in de kleinste stad van het land wonen. “Dit gebouw is buiten proportie”, klink het. De eigenares van de grond waarop zou worden gebouwd zegt het beste voor te hebben met Mesen. Burgemeester Sandy Evrard (MLM) zoekt naar een compromis.

De eigenares van het stuk braakliggend grond op het einde van de Daalstraat in Mesen heeft plannen om op de site een bouwproject te realiseren bestaande uit 5 woningen, 15 appartementen en een ondergrondse garage. Daarvoor gaan ook twee bestaande woningen, met huisnummer 9 en 11, tegen de vlakte. Het initiatief botst op nogal wat tegenstand van buurtbewoners. “Nochtans heb ik het beste met Mesen voor”, zegt Catherine Pollet uit Moeskroen. “Mijn familie is al lang eigenaar van de grond en we willen er nu op bouwen om het te verkopen. Het is niet mijn bedoeling om hier grote winsten te maken en mij van niets aan te trekken, neen, ik ben zeker bereid om naar de mensen te luisteren en hun argumenten te bekijken. Mensen spreken mensen. Ik ben echter van mening dat het hier om een mooi en duurzaam project gaat.”

Respect

“Mesen kent de laatste jaren een gestaagde bevolkingsgroei, maar heeft bijna geen gronden ter beschikking om te bouwen”, aldus Pollet. “Bovendien vraagt stedenbouw meer en meer om verticaal te bouwen en niet horizontaal. Het gaat om een vernieuwd initiatief, wat trouwens door een een gerenommeerd architectenbureau is uitgewerkt. We gaan dus niet over één nacht ijs. Het project toont respect voor het karakter van de omgeving. Het project zorgt voor nieuw aanbod voor zowel jonge gezinnen, gezinnen zonder kinderen en ouderen die in Mesen in alle comfort willen blijven wonen. Het is enkel jammer dat sommigen zoveel verkeerde informatie verspreiden.”

Volledig scherm Een voorstelling van de gebouwen. © Polter

Ondanks de mooie voorstelling, zorgt het bouwproject inderdaad voor grote ongerustheid bij heel wat bewoners in de straat. “We wonen nu 22 jaar in deze straat en zijn naar hier gekomen omdat het heel rustig is”, zegt bewoner Bianca Vanbelleghem. “Dat het stuk grond ooit zou worden bebouwd, daar waren we ons van bewust. Maar zo'n hoge gebouwen? Dat hadden we nooit gedacht.” De bewoonster vreest dat bewoners van het appartementsblok inkijk zullen hebben in haar woning. “Bovendien zal het hier een heel stuk drukker worden. Kinderen konden hier altijd rusteloos spelen, maar ik vrees dat dat bij de komst van het woonblok niet meer zal kunnen. In totaal is er plaats voor 20 gezinnen, waardoor het aantal wagens al vlug een 40-tal zal zijn.”

Vele verkeer

Anthony Debuy en zijn vrouw zijn de trotse ouders van de 7 maanden oude Rémy en ook zijn vrezen voor hun rust. “We wonen hier nog niet lang”, zegt de jonge vader. “De grond waarop wij wonen, was eigendom van mijn opa. We waren blij dat we hier in zo’n rustige omgeving konden bouwen, maar die rust zal bij de komst van het appartementsblok fel verminderen vrezen we. Waar we bang voor zijn, is het vele verkeer dat dit zal veroorzaken. Als de wagens de garage uitrijden, schijnen hun lampen recht onze woning binnen, want we liggen er pal tegenover.”

Volledig scherm Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning loopt nog tot 15 februari. © Christophe Maertens

Buiten proportie

“En wat als er een brand of een andere ramp is?”, zucht bewoonster Christine Dhoine. “Zullen de hulpdiensten hier dan wel vlot de straat binnen geraken?” De vrouw woonde vroeger met haar gezin in Warneton, in de buurt van het bedrijf Clarebout Potatoes. Ze verhuisden naar Mesen voor, jawel, de rust. “We wisten allemaal dat op dit stuk akker ooit bebouwing zou komen en daar hebben we geen probleem mee. Wel stoot de hoogte en de omvang ons tegen de borst. Dit past totaal niet in ons kleine Mesen, het is zeker buiten proportie voor een klein doodlopend straatje als de Daalstraat. Heel onze straat zal door deze constructie heel de dag in de schaduw komen te liggen. Bovendien hebben we nu nog uitzicht op de kerk en ook dat zou ons worden ontnomen. Is dit nu echt nodig? Mesen is gekend als rustig en vredig en we zouden dat graag zou houden.”

Bouwvoorschriften

“Bouwaanvragen die bij ons binnenkomen worden altijd grondig bestudeerd en dat is ook hier het geval”, reageert burgemeester Sandy Evrard (MLM). “Ik begrijp de ongerustheid van de bewoners, maar de aanvraag is volledig conform de bouwvoorschriften. Het is nu de bedoeling om tot een compromis te komen met alle betrokken partijen, wat in dergelijke situaties niet eenvoudig is. De aanvrager heeft met alles rekening gehouden. Ze gingen bijvoorbeeld bij de brandweer langs om het project te bespreken.” Volgens de burgemeester zijn er niet alleen tegenstanders van het project, maar ook voorstanders. “Het is nu afwachten tot het einde van het openbaar onderzoek voor er een beslissing zal vallen. Het is echter niet nodig om nu al olie op het vuur te gooien, want daar is niemand bij gebaat.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 15 februari. Tot die dag kunnen mensen bezwaarschriften indienen tegen de bouw van het project.

