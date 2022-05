BELOOFD IS BELOOFD. Stadsbestuur maakt uitkijktoren van kerk, maar kan vrachtverkeer niet volledig van N314 bannen

Mesen Anne Provoost geeft lezing over vluchtelin­gen­the­ma: “Tijdens WO I moest oma zonder ouders naar Parijs vluchten”

In de Eerste Wereldoorlog kwamen meer dan 10.000 kinderen uit de frontstreek in buitenlandse kolonies terecht. Een daarvan was Anna Vandewalle, de grootmoeder van schrijfster Anne Provoost. De auteur komt op Erfgoeddag in Mesen een lezing geven over de vluchtelingencrisis in de Westhoek.

20 april