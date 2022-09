Afrikaanse klauwkikkers aangetroffen in Mesen: “Een van de meest problematische invasieve soorten”

De Afrikaanse klauwkikker komt van nature voor in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Het diertje komt ondertussen op verschillende plaatsen voor in Europa nadat het ontsnapte uit labo’s of nadat het werd vrijgelaten door mensen die het in aquaria kweekten. “De Afrikaanse klauwkikker is wereldwijd een van de meest problematische invasieve soorten”, zegt het instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) “Klauwkikkers eten alles wat in hun bek past, van insectenlarven tot kleine vissen en amfibieën zoals de beschermde kamsalamander. De kikkers dragen ook ziektes met zich mee. Ze kunnen leven in vervuild zoetwater, planten zich snel voort en verspreiden zich via waterlopen en over land.”

Verder verspreiden

In 2018 werd de klauwkikker aangetroffen in Frankrijk, op enkele kilometers van de Belgische grens. Het INBO onderzocht in 2020 de naburige Vlaamse-Franse grenszone, maar vond toen geen sporen van de kikkers terug. “Na nieuwe meldingen uit Wallonië in 2021 en 2022, voerden we deze zomer onderzoek uit in dezelfde zone. We vonden daarbij in Mesen, in poelen op enkele meters van de Waalse grens, zowel volwassen klauwkikkers als jonge exemplaren. De hoge aantallen jonge dieren duiden op een hoog voortplantingssucces en zijn daarom zorgwekkend. Tot nu toe werden de kikkers in Vlaanderen enkel hier waargenomen. Het is echter waarschijnlijk dat ze zich in de nabije toekomst verder zullen verspreiden of zelfs nu al ruimer verspreid aanwezig zijn.”