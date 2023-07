28-jarige bestuurder gewond na klap tegen boom

Proef eens iets uitzonder­lijks uit de Westhoek: wijngoed Monteberg lanceert opnieuw ‘rode bubbels’ van eigen kweek

Wijngoed Monteberg uit Dranouter brengt dit jaar voor de tweede keer in haar geschiedenis iets speciaals op de markt: een mousserende rode wijn. Klanten hebben er tijdje op moeten wachten, maar het goede weer in 2020 gaf wijnbouwers Katrien en Ward Six de kans om een tweede editie van hun rode bubbels te maken. “We zullen ons hier niet elk jaar aan kunnen wagen, het is dus het moment om te komen proeven”, klinkt het. Het heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad vooraleer de perfecte bubbels verschenen.