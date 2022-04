Zwerfvuilactie levert 50 volle vuilniszakken op

Kempenland Laatste vaccinatie­mo­men­ten in Turnhout en Hoogstra­ten

Eerstelijnszone Kempenland organiseert nog twee laatste vaccinatiemomenten in Turnhout en Hoogstraten. Het inloopmoment in Hoogstraten gaat door op donderdag 14 april tussen 17 en 19 uur in zaal De Welgezinde, in Turnhout ben je welkom op vrijdag 15 april tussen 17 en 19 uur op Campus Blairon. Iedereen ouder dan 5 jaar die toch nog gevaccineerd wil worden, mag er vrij binnen lopen zonder afspraak voor een gratis Pfizervaccin (eerste, tweede, booster of pediatrisch vaccin).

12 april