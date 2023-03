Zwaarbewolkte ochtend in Merksplas

Cartamundi sluit Ierse fabriek nu bordspel­len­hy­pe gaat liggen

De Turnhoutse spellen- en kaartengroep Cartamundi bouwt zijn productie van bordspellen als Monopoly en Risk noodgedwongen af. Een fabriek in Ierland, waar 230 mensen werken, gaat dicht, en ook in de VS sneuvelen jobs. Dat schrijft De Tijd vrijdag.