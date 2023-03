Zijn de huurprijzen in Merksplas bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Nieuwe toekomst voor brouwerij-mouterij Brosens? Eigenaar wil horecazaak, microbrou­we­rij én kantoren in en naast het beschermde monument

BREW2320 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herbestemming van de voormalige Brouwerij Brosens op de Vrijheid. Het gaat niét om de brouwerswoning aan de Vrijheid, maar wel de eigenlijke brouwerij zelf in het binnengebied. De plannen voorzien in een horecazaak met ruimte voor een microbrouwerij, zes kantoorunits en een omgevingsaanleg. Voor de rest van de site zal later een andere aanvraag volgen. De bedoeling is dat daar nog woonproject wordt gerealiseerd.