Zes vrije basisscholen starten met inzamelactie voor slachtoffers in Syrië en Turkije: “Dit raakt ons allemaal”

Het gaat op basisschool Spijker en Klein Seminarie in Hoogstraten, Scharrel in Minderhout, De Klimtoren in Meerle, VBS Merksplas in de Kloosterstraat en het Kerkplein. “We hebben allemaal de verschrikkelijke beelden kunnen bekijken van de ramp in Turkije en Syrië”, zegt coördinerend directeur Ivan Cockx. “Miljoenen mensen zijn er dakloos geworden en zitten zonder water en voedsel in barre weersomstandigheden. Ook in onze scholengemeenschap zijn er kinderen en personeelsleden die familie hebben in Turkije, zelfs in het rampgebied. De situatie raakt iedereen.”