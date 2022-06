Witte rozen en mooie woorden in rouwregister voor Jarne (19): “Wij verliezen een mooie jongeman, maar de hemel is een ster rijker”

Merksplas Bouwwerken nieuwe assisten­tie­wo­nin­gen afgerond

De gemeente Merksplas neemt de assistentiewoningen op de voormalige site van het parochiehuis in de Leopoldstraat nu officieel in gebruik. Er zijn dertien flats en een grote kantoorruimte op het gelijkvloers. Ook de parking is in een nieuw kleedje gestoken.

26 juni