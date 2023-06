WEER. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Merksplas

INTERVIEW. Dani Bellemans (75) van de stoomtrein­tjes in Turnhout: “Het spoor nog langer maken? Als we dat doen, zullen ouders in paniek slaan”

Een traditie die niet meer weg te denken is uit Turnhout: de stoomtreintjes in het Stadspark. Jaarlijks maken tot 50.000 passagiers – jong én oud – een ritje. Toch heeft het niet veel gescheeld of het treinspoor had er – ruim 40 jaar geleden – nooit gelegen, zo vertelt bezieler Dani Bellemans (75) van Stoomgroep Turnhout. Hij neemt ons mee naar de beginjaren én in zijn wondere wereld van de minitreintjes. “Zo’n locomotief kopen? Véél te duur. Je kan ze beter zelf maken.”