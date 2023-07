WEER. Kans op lichte regen en gedeeltelijk bewolkt weer in Merksplas vanochtend

Musea Turnhout lanceert kunstpro­ject met tien muurschil­de­rin­gen

Op tien plaatsen in Turnhout zijn gigantische muurschilderingen aangebracht. Het gaat om een kunstproject van de Turnhoutse musea. De muurschilderingen vertellen het verhaal van een elfjarige fabrieksjongen in de 19de eeuw. Vanaf 7 juli kan je het verhaal beleven tijdens een rondleiding of via een audiogids.