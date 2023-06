WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Merksplas

Leerlingen van De Vlinder en leden van Samana en Okra leren alles over de gevaren van de dode hoek

De kinderen van de Vrije Basisschool De Vlinder en de leden van Samana en Okra Baarle-Hertog hebben alles geleerd over de dode hoek van een vrachtwagen. De actie kadert in het traject van Verkeersveilige gemeente dat Baarle-Hertog in 2022 is gestart.