WEER. Helder weer in Merksplas vanochtend

Gevangenis­di­rec­teur niet blij met geplande staking: “Slag in gezicht van personeel dat dagelijks op zoek gaat naar de beste behande­ling van de pa­tiënt-da­der”

De gevangenisdirecteur van Merksplas, Serge Rooman, haalt in een brief scherp uit naar de vakbonden omdat die beslist hebben om volgende week een 24-urenstaking te houden. Hij is het er helemaal mee eens dat de geweldincidenten een zware impact hebben op de personeelsleden, maar veroordeelt de staking. “Geen overleg, geen ludieke actie, maar koudweg een staking. Dat is een klap in het gezicht van de medewerkers die zich inzetten, maar ook voor de patïent-dader en hun familie.”