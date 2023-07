WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Merksplas vandaag

Dronken man (27) rijdt gracht in, maar blijft ongedeerd

In de nacht van donderdag op vrijdag is een jongeman van 27 jaar uit Rijkevorsel door het oog van de naald gekropen. De man zat dronken achter het stuur en belandde in de gracht op de Steenweg op Turnhout in Merksplas, maar bleef wonderwel ongedeerd.