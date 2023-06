WEER. Gedeeltelijk bewolkte ochtend in Merksplas

Leerlingen van basisscho­len ruimen 400 kilogram zwerfvuil op

De gemeente Beerse heeft samen met de basisscholen een grote zwerfvuilactie georganiseerd. Er werd maar liefst 400 kilogram zwerfvuil opgeruimd. Positief is wel dat het al een pak minder is als in 2020 want toen werd er 600 kilogram ingezameld.