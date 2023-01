Website van gemeente en Toerisme Merksplas in een nieuw en vooral frisser kleedje

De website van de gemeente Merksplas ging al een tijdje mee en was niet echt meer aantrekkelijk te noemen. Daar is nu iets aan gedaan. “Onze website oogt nu jong, fris en modern”, vindt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Onze vorige website draaide al jaren mee. Het werd steeds moeilijker om er dingen op terug te vinden en ook visueel was die niet aantrekkelijk meer. De lancering van een nieuwe website stond eigenlijk al veel eerder op het programma, maar omdat we de invulling volledig intern deden, gooiden corona en de crisis in Oekraïne even roet in het eten.”

Gebruiksgemak

De nieuwe website moet vooral ook gebruiksvriendelijker zijn. “Er is door onze diensten hard gewerkt om de website zo toegankelijk mogelijk te houden dankzij een centrale zoekfunctie die werkt op basis van zoekwoorden”, zegt Wilrycx. “De opbouw gebeurde ook vanuit het standpunt van wat de burger zoekt en niet op basis van de bevoegdheden van de diensten zoals dat vroeger was. Dit alles komt mooi samen in een lay-out waarbij ons logo en onze huisstijl centraal staan.”

Dienstverlening

Met de website wordt ook de dienstverlening verder op punt gezet. Het digitaal loket burgerzaken is verfijnd en er is een koppeling met MijnBurgerprofiiel van Vlaanderen. Heel wat aanvraagformulieren en documenten kunnen online gedownload en ingevuld worden. Ze komen dan rechtstreeks bij de betrokken diensten in hun mailbox. “Het is niet omdat we digitale dienstverlening via de website aanbieden dat de mensen niet meer welkom zijn op het gemeentehuis of Sociaal Huis”, vult schepen Leen Kerremans (Leefbaar Merksplas) aan. “Mensen die online mee zijn en weinig tijd hebben om langs te komen kunnen veel zaken online lezen en aanvragen, maar onze traditionele dienstverlening op het gemeente- en Sociaal Huis blijft behouden. We ontvangen je nog steeds met open armen.”

Toerisme

De nieuwe website is vanaf maandag 23 januari online en bereikbaar via: www.merksplas.be. Ook Toerisme Merksplas vzw lanceert een nieuwe website. Die is gebouwd binnen hetzelfde platform als die van de gemeente en is bereikbaar via www.toerismemerksplas.be. “We zijn blij dat we ons wagonnetje konden aanpikken bij de gemeente”, zegt Guido Sommen (voorzitter Toerisme Merksplas vzw). “Ook onze website was aan vernieuwing toe en met de website van de gemeente lag er al een flinke basis klaar waar we dankbaar gebruik van konden maken. Onze vzw bestaat uit vrijwilligers met een passie voor wandelen en fietsen en de promotie van toerisme in de gemeente. Het onderhouden van een website zou voor ons niet evident zijn. Daarom zijn we ook blij dat de dienst toerisme van de gemeente het beheer van onze website op zich gaat nemen.”

