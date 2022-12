Vuurwerk met oud opnieuw kan tussen middernacht en 1 uur mits vergunning van burgemeester

Merksplas/Oud-Turnhout Fietsen Wildiers neemt twee Kempense fietswin­kels over: “Noorder­kem­pen stond op onze radar”

De gekende Antwerpse fietswinkelketen Wildiers blijft groeien. Het heeft twee winkels overgenomen in de Kempen en brengt daarmee het aantal op veertien vestigingen. Het gaat om de overname van Veelo in Oud-Turnhout en Fietsen Peeraer in Merksplas. Eerder opende Wildiers ook al winkels in Geel, Lille en Malle. “De zaakvoerders én het personeel blijven aan boord en we plannen zelfs nog aanwervingen”, vertelt Kris Voet van Fietsen Wildiers.

