Vijf scholieren krijgen WK-shirt Toon Aerts (1998) om te veilen : “Geld gaat naar monument voor overleden Lars Janssens (16)”

De vijf leerlingen van De Vesten in Herentals die onlangs een wafelverkoop hielden om de 16-jarige Lars Janssens uit Merksplas te herdenken, veilen nu ook een shirt van veldrijder Toon Aerts. Een shirt dat hij droeg op het WK van Valkenburg in 2018. “Toen we Toon contacteerden, wilde hij dat meteen doen”, zegt een fiere Mateo Horemans.

De 16-jarige Lars Janssens uit Merksplas overleed afgelopen zomer nadat hij op training met zijn wielerploeg Team Kempen op stage was in Malmédy. Lars belandde na het ongeval in een diepe coma en overleed enkele dagen later. In het kader van een project op school in samenwerking met Lionsclub Herentals, moesten de groepjes leerlingen een project uitwerken rond een zelfgekozen goed doel. Thibe Piessens, Gutte Weuts, Aksel Sluyts en Nikita Laenen, klasgenoten van Mateo, gingen meteen akkoord met het idee van hem: een monument voor Lars.

Volledig scherm Vijf leerlingen van De Vesten in Herentals zamelen geld in zodat de ouders van Lars een monumentje kunnen laten maken. © RV

Wafelverkoop

Ze organiseerden een wafelverkoop die een enorm succes werd. “We gaan er alles samen net geen 3.000 euro aan overhouden”, vertelt Mateo. “We zijn alle mensen die ons gesteund hebben, enorm dankbaar. Maar we zouden nog graag net iets meer binnenhalen om er zeker van te zijn dat het een mooi monument kan worden. Toen kwam ik op het idee om Toon Aerts te contacteren met de vraag of hij geen shirt wilde afstaan om te kunnen veilen. Ik wist immers dat Toon een nauwe band had met Lars (Toon Aerts ging zelfs op bezoek bij Lars in het ziekenhuis tijdens zijn coma, red). Nog geen kwartier nadat ik Toon had gecontacteerd, antwoordde hij al dat hij meteen een shirt ging zoeken en dat ik het mocht komen halen. Echt chique van hem.”

Volledig scherm Toon Aerts schonk met plezier zijn shirt weg aan Mateo. © Toon Verheijen

WK-shirt

En Toon Aerts gaf niet een van de minste van zijn shirts. Het gaat om het truitje dat hij droeg tijdens het WK in Valkenburg van 2018. “Het is echt een unicum en we hopen er toch nog een flink extra centje mee op te halen”, zegt Mateo. “Het startbod was 75 euro, maar we zitten daar nu al iets over. Bieden kan nog altijd tot 28 euro via het bericht op mijn facebookpagina. Het hoogste bod wint uiteraard (lacht).” Na de veiling zullen Mateo en zijn klasgenoten het totale bedrag overmaken aan de ouders van Lars die er dan een monument voor zullen laten maken en het laten plaatsen op de plaats van het ongeval in Malmédy.

Bieden kan via deze link.

