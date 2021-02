Vijf cipiers gewond na aanval van geïnterneerde in gevangenis Merksplas

Hoogstraten Highstreet heropent eind 2021 als discotheek: “Gaan het pand volledig renoveren, maar iconische H blijft behouden”

11 februari Discotheken zijn een uitstervend ras te noemen, maar dankzij een privé-investeerder krijgt Highstreet in Hoogstraten een tweede - of is het ondertussen al een derde of vierde - leven, als discotheek én als evenementenlocatie. Het gebouw wordt binnenin volledig verbouwd en de molen wordt afgebroken zodat er één grote ruimte ontstaat. Oprichter Fred van Ostaeyen en de laatste zaakvoerder Nick Jorissen blijven ook aan boord. Momenteel staat de inboedel te koop via een online veiling.