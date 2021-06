Varkenskweker betrapt inbreker in vleesautomaat en sluit hem op tot komst van politie

Alexander Vermeulen had al een tijdje een vermoeden dat er iets niet in de haak was. “We hebben naast de vleesautomaat een klein lokaaltje waar onder meer wat stock ligt van vlees", vertelt Alexander. “Af en toe verdwenen er stukken vlees maar mijn vrouw en ik dachten van elkaar dat we dat ‘s avonds misschien nog verkocht hadden aan iemand. Soms zagen we de deur van het lokaal ook open staan. Toen op een bepaald het potje met klein geld was verdwenen, begon er bij ons echt een belletje te rinkelen.”

Sleutel

Alexander begon stilaan een vermoeden te krijgen wie er achter het verdwenen vlees en het potje geld zat. Toen hij hem maandagavond even voor 23 uur zag lopen, besloot Alexander om even te gaan kijken. “De man stond inderdaad weer in het opslaglokaal", vertelt de varkensboer. “Ik heb meteen de deur van de vleesautomaat gesloten zodat hij niet meer naar buiten kon. De politie is dan meteen ter plaatse gekomen en heeft de man meegenomen. Blijkbaar had hij een sleutel die op de deur paste van het opslaglokaaltje. Straf dat het kan, maar het was wel zo want de politie heeft het ook getest. Ik hoop in elk geval dat het nu stopt. En we zullen de sloten maar veranderen en camera’s hangen.”