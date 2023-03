Vanochtend bewolkt weer in Merksplas

VR-bril­len, slimme lampen en vernuftige matrassen: Zorggroep Orion zet in op technologi­sche innovaties om dementie­zorg te verbeteren

Maar liefst een op vijf Belgen krijgt ooit de diagnose van dementie en met de vergrijzing van de samenleving en het grote personeelstekort in de zorg staan we daarom voor een bijzonder moeilijke uitdaging. Zorggroep Orion vat alvast de koe bij de horens en schakelt technologische innovaties in om haar dementiezorg te optimaliseren. Dat gaat van een slimme lamp die kan spreken tot een VR-bril die je laat ervaren hoe het is om dementie te hebben.