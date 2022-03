Tien maanden cel voor spuwen naar cipiers

Hoogstraten/MInderhout Taeymans Coffee lanceert volledig composteer­ba­re koffiecups: “Koffiecups misten we nog in het gamma, maar het moest wel meteen duurzaam zijn”

Taeymans Coffee Roasters lanceert 100 procent composteerbare koffiecups. Zaakvoerder Jurgen Taeymans zet daarmee de lijn verder van zijn eerder al composteerbare verpakkingen voor de ‘gewone’ koffie en thee. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan een beter milieu. Het is duurder in aankoop maar we willen het niet doorrekenen in onze prijs”, zegt Jurgen.

15 maart