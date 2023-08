RESTOTIP. De lekkere korte ke­ten-kost van Veldekens­hof in Turnhout

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak echt het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot ‘fine dining’. Deze week: Veldekenshof in Turnhout. In deze stijlvolle, gerenoveerde hoeve geniet je van eenvoudige, maar lekkere kost, vriendelijk geserveerd.