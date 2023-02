Spoorloze Nederlander Wim Beckmann naar assisen voor vijftien jaar oude moord op partner in Merksplas

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen heeft de Nederlander Wim Beckmann donderdag naar het Antwerpse hof van assisen verwezen voor de moord op zijn vriendin Samira Bekkar (27) . De vrouw werd vijftien jaar geleden doodgeschoten in zijn villa in Merksplas, in de Antwerpse Kempen. Beckmann zelf is al jaren spoorloos.

Op 27 juli 2008 brak er brand uit in de villa van Wim Beckmann aan de Steenweg op Turnhout in Merksplas. De brandweer trof het levenloze lichaam van Samira Bekkar aan in de slaapkamer. De Brusselse had twee kogels in het hoofd gekregen. Ook Beckmann was zwaargewond: hij werd in de arm geraakt en verloor zijn linkeroog door een schampschot. Aanvankelijk dacht men dan ook aan een aanslag.

DNA op moordwapen

In december 2008 werd Beckmann echter opgepakt. Zijn DNA was op het achtergelaten moordwapen aangetroffen en aangezien de slaapkamerdeur enkel met een badge kon worden geopend, werd hij al snel verdachte nummer één. De speurders gingen er vanuit dat hij eerst zijn vriendin had doodgeschoten en dat hij dan brand had gesticht. Toen hij vervolgens zichzelf probeerde te verwonden om het op een aanslag of overval te laten lijken, had hij per ongeluk zijn oog eruit geschoten.

Beckmann bleef echter volhouden dat hij eveneens een slachtoffer was en beslist niet de dader. Er werden ook geen kruitsporen op hem aangetroffen. De speurders vermoedden dat die tijdens de medische interventie waren weg geveegd.

Spoorloos

Beckmann werd in maart 2009 vrijgelaten door de KI. De raadkamer in Turnhout besliste in 2015 om het dossier alsnog over te maken aan het parket-generaal met het oog op een assisenverwijzing.

Beckmann was vorige maand niet aanwezig toen de zaak voor de KI kwam en werd ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. De zestiger is al enkele jaren spoorloos. Donderdag werd hij naar het hof van assisen verwezen voor moord en opzettelijke brandstichting. De kans bestaat dat de zaak bij verstek zal worden behandeld.

