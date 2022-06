Spetsers organiseren witte mars tegen zinloos geweld na gijzeling: “Voor Jarne en alle andere slachtoffers”

Zaterdagochtend werd de Rodenbachstraat opgeschrikt door gruwelijke feiten. Een 44-jarige man was er ‘s ochtends vroeg het huis van zijn ex-partner (43) binnengedrongen en haalde er uit met een wapen. Jarne, de zoon van de vrouw, kwam daarbij om het leven. Zijn zus en de nieuwe vriend van zijn moeder raakten allebei gewond. Zijn moeder werd daarna nog urenlang gegijzeld door haar ex-partner, vooraleer de politie de man kon arresteren.

Om het verschrikkelijke nieuws een plaats te kunnen geven, zetten enkele buurtbewoners een witte mars op touw. “Enerzijds willen we daarmee Jarne herdenken en de familie en vrienden een hart onder de riem steken. Anderzijds willen we ook laten zien dat wij als Spetsers allemaal tegen zinloos geweld zijn. Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt een van de initiatiefnemers. “Een gijzeling is anders altijd zo ver van ons bed. Nu komt het plots heel dichtbij. Het kan overal gebeuren, óók in de stille Kempen. Daar willen we even bij stilstaan, maar het ook aanklagen.”

“Omdat de dader zondag al voor de onderzoeksrechter verschijnt, wilden we de mars eigenlijk zaterdagavond nog laten doorgaan om het gerecht te tonen dat dit absoluut niet kan. Merksplas is maar een klein dorp, maar we staan wel allemaal achter elkaar”, zegt hij. “Helaas kregen we dat niet meer zo snel geregeld. We hebben daarom beslist om de witte mars volgende zaterdag, op 2 juli, te laten doorgaan. We hebben al goedkeuring van de burgemeester en de politie. Ook de familie staat er volledig achter”, klinkt het.

“We verzamelen om 19 uur aan het gemeentehuis en stappen van daar richting het huis van de slachtoffers om er bloemen en kaarsen te plaatsen. Daar houden we ook even een moment voor de familie en vrienden van Jarne. Tot slot zouden er ook enkele Antwerpfans naar Merksplas komen. Jarne was immers een grote supporter van de club.” Aanwezigen worden daarom ook opgeroepen om iets wit en/of rood te dragen of ballonnen in die kleuren mee te nemen. Meer informatie over de witte mars vind je hier.

