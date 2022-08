Special Olympics in Merksplas: “Hier kijk ik altijd naar uit en dit jaar zelfs speciaal geoefend op lopen”

MerksplasEen tachtigtal sporters met een beperking beleefden zaterdag dé dag van hun leven. Op het sportcentrum 't Hofeind mochten ze zich uitleven in verschillende sporttakken. Het is al de derde keer dat Merksplas de Special Olympics organiseert en ze gaan het blijven doen. “Het is zo mooi om die gasten te zien genieten en het beste van zichzelf te geven”, zegt schepen Monique Quiynen (Leefbaar Merksplas).

De Merksplasse Special Olympics worden al sinds 2012 georganiseerd. De sportdag is exclusief voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Het doel: hen gewoon een onvergetelijke dag bezorgen. Naast deelnemers uit Merksplas of uit de Merksplasse zorginstellingen, was er ook een internationale delegatie aanwezig zijn uit de drie zustergemeenten Grodzisk Wlkp. (Polen), Hatfield (Engeland) en Delligsen (Duitsland). Zij waren alles samen met een 25-tal sporters hier. “Het is tien jaar geleden begonnen dankzij de uitwisseling, maar ook omdat we natuurlijk zelf nogal wat zorginstellingen hebben”, zegt Monique Quirynen. “Het idee kwam van het jumelagecomité en de sportraad. Het is is gewoon prachtig om te zien hoe de deelnemers er echt naar uitkijken en zich inzetten.”

Volledig scherm De Special Olympics in Merksplas. © Toon Verheijen

Optocht

De dag startte om 9.30 uur met een optocht van het gemeentehuis naar het sportcentrum ’t Hofeind waarbij de deelnemers onderweg ook nog eens aangemoedigd werden. Op het sportcentrum werd de Olympische vlag gehesen en weerklonk de Olympische hymne terwijl onder meer Dennis de Olympische vlam mocht vasthouden. “Het is de eerste keer dat er vanuit de drie zustersteden een delegatie is”, vertelt Monique nog. “Wij doen het om de vier jaar en tussendoor is het ook nog in Polen waar wij dan telkens ook naartoe gaan, maar door corona is dat allemaal opgschoven.

Volledig scherm De Special Olympics in Merksplas. © Toon Verheijen

Supporters

Opvallend toch wel een beetje. Eén sporter heeft toch wel een opvallend grote supportsclub achter zich. ‘Nick Mystic’, alias Nick Van Laer, lijkt wel de plaatselijke vedette. “Dat zijn familie, vrienden en leden van de boogschuttersclub waar ik lid van ben”, glundert Nick Van Laer (26). “Het is nu al de tweede keer dat ik mee doe en deze keer heb ik veel getraind op het lopen omdat ik daar toch niet zo goed in was, maar dit jaar dus wel. Oefening baart kunst he. Ik ben ook heel blij dat het dit jaar kon doorgaan, want door corona was het twee jaar geleden uitgesteld. Dat was wel jammer, want ik had er echt naar uitgekeken.” Nick zit niet in een zorginstelling, maar schreef zich als individuele sporter in. Hij werkt bij de gemeente Merksplas. “Ik werk er op de groendienst”, vertelt Nick trots. “Ik moet daar mee zorgen dat onze gemeente proper blijft. Het is werk dat ik ontzettend graag doe.”

Volledig scherm De Special Olympics in Merksplas. © Toon Verheijen

