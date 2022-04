Smaakhoeve De Lochtenberg heropent boerderijrestaurant in samenwerking met De Lint: “Klassiekers behouden, maar vernieuwen met zomerbar en veel spelplezier voor kinderen”

Merksplas/Oud-Turnhout Smaakhoeve De Lochtenberg slaat de handen in elkaar met brasserie De Lint uit Oud-Turnhout. Het restaurantgedeelte was de voorbije maanden gesloten, maar wil nu een doorstart maken. “We zijn blij dat we in zee kunnen gaan met een echte horecafamilie”, zegt Gert Laurijssen. Smaakhoeve De Lochtenberg zal in de toekomst ook héél veel aandacht schenken aan kinderen met springkastelen en een kinderdisco.

In de zomer van 2019 startte de familie Laurijssen met Smaakhoeve De Lochtenberg. Een gezellige horecazaak aangebouwd aan de boerderij die snel naam maakte met de ovengebakken pizza’s en de verse zelfgemaakte kazen en de verkoop van lokale producten waarvan sommige rechtstreeks van andere boerderijen komen. Afgelopen winter bleef de zaak gesloten. “Na onze opening in de zomer van 2019 moesten we al snel dicht door corona”, vertelt Gert. “En tussen de verschillende lockdowns in kregen we ook nog eens te maken met een zware brand die de keuken vernielde. Best een heftig begin dus. Daarnaast verloren we ook Gonda als moeder van de Lochtenberg en net als de rest van de horecasector kampten we ook met personeelsproblemen. Dat heeft ons doen beslissen om even wat gas terug te nemen en na te denken over waar we met ons concept naartoe willen.”

Familie Van den Broeck

Maar komende dinsdag heropent de zaak terug. De uitbating zal gedaan worden door de familie Van den Broeck van Brasserie De Lint in Oud-Turnhout, een gevestigde waarde. Zo’n 35 jaar geleden startte de familie met Den Leeren Emmer in Beerse en later De Lint in Oud-Turnhout. “We kiezen bewust voor de professionele horecafamilie”, zegt Gert Laurijssen. “Het zal zoon Yannick zijn die het boerderijrestaurant gaat runnen. Ook hij heeft de nodige ervaring want vorige zomer baatte hij nog met succes de pop-up Hof ten Dorpe uit in Oud-Turnhout.”

Springkastelen en kinderdisco

Yannick ziet het verhaal helemaal zitten en laat een nieuwe wind waaien. “Smaakhoeve De Lochtenberg was op korte tijd een begrip geworden en dat willen we graag verderzetten”, zegt Yannick. “De klassiekers blijven zoals de pizza’s in de houtoven, de hamburgers en de entrecôte van de Jerseykoeien en het verse hoeveroomijs. Maar we willen ook wat vernieuwingen doorvoeren. Zo starten we deze zomer met een zomerbar in de tuin waar we vooral tapas zullen serveren. We gaan ons ook meer richten op kinderen. Elke week van donderdag tot zondag zal er een ander springkasteel te vinden zijn. Op zondag tussen 13.30 en 14.30 uur organiseren we een kinderdisco met een live DJ. Eén keer per maand moeten de koeien even uit de wei en zetten we een huis springkastelenpark neer. Dan zetten we tien springkastelen neer waarop de kinderen een hele zondag gratis op kunnen springen en zotte toeren uithalen.”

Smaakhoeve De Lochtenberg is vanaf 26 april weer elke dag – behalve maandag – open vanaf 12 uur.