Reisleidster Jasmine (25) uit de Kempen belandt na banaal ongeval in Egyptische cel: “Ik wilde alleen maar wenen”

MerksplasJasmine Raeymaekers (25) uit Merksplas had haar droomjob gevonden als reisbegeleidster in Egypte. Ze genoot van het leven. Maar plots veroorzaakte ze een banaal ongeval en belandde ze in de zomer van 2019 voor enkele dagen in een Egyptische cel en werd haar leven even een hel. “Ik wilde alleen maar wenen en het fouilleren was écht geen pretje”, zegt Jasmine. Nu, twee jaar later, heeft ze haar verhaal in boekvorm neergepend en laten drukken voor familie en vrienden en zoekt ze nog een uitgever.