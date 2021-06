Politie ontmantelt labo voor crystal meth in Merksplas

Merksplas Opvallend positief rapport voor Merksplas: 95 procent woont graag in gemeente en 53 procent heeft groot vertrouwen in gemeentebe­stuur: “Mensen voelen zich hier heel welkom”

17 juni De Spetser woont duidelijk graag in zijn dorp (95 procent), is tevreden over zowat alle voorzieningen en heeft een groot vertrouwen in het gemeentebestuur. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeente- en Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Maar toch wil de gemeente niet blind zijn voor ‘mindere' cijfers zoals de 6 op 10 voor cultuur en de 7,5 procent kinderarmoede. “Dat laatste schuilt dikwijls achter de huisgevels, maar we doen er alles aan om het probleem in kaart te brengen én hen te helpen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas).