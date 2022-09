Politie Noorderkempen arresteert twee winkeldieven: heel arsenaal gestolen spullen gevonden bij huiszoeking

Een medewerkster van kledingzaak Mayerline in Hoogstraten meldde enkele dagen geleden dat er een winkeldiefstal was gepleegd. De dame in kwestie kon een redelijk accurate persoonsbeschrijving geven. “Kort daarop slaagde onze mensen er in om de twee mannen van 27 en 35 jaar te arresteren”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen. “Ze bleken in het bezit te zien van gestolen spullen uit vier verschillende winkels.”